Suriye Parlamentosu: Türkiye'nin eylemleri, bölge ve dünyanın barış ve güvenliğini tehlikeye düşürüyor

Suriyeli milletvekilleri yaptıkları açıklamada, ''Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde 'güvenli bölge' oluşturmaya yönelik çabaları, daha fazla işgalciliğe ısrar ve bölge demografisini değiştirerek yerli sakinleri yerlerinden etmek demektir'' diye belirtti.

Milletvekillerinin açıklamasının devamında şu ifadelere yer verildi:

''Suriye tüm imkanları ile bu işgalcilere ve terörist paralı askerlerine karşı koyma ve mücadele etme hakkına sahiptir.

Türkiye rejiminin başkanı boş konşma ve uluslararası ve insani kural ve yasaları zorlama alışkanlığını sürdürüyor ve son zamanlarda da uluslararası durumu kötüye kullanarak Suriye'nn kuzeyinde askeri harekat başlatma ve ülkemizin topraklarından daha fazlasını işgal etmekten bahsetmektedir.

Hiç kimse Türkiye'nin şom politikalarının, uluslararası durumu ve ülkeler arasındaki anlaşmazları kötüye kullanarak kendi kötü emellerine ulaşma ve uluslararası yasa ve kuralları ihlal etmeye dayalı olduğu gerçeğinden bihaber değildir.

Suriye Parlamentosu milletvekilleri olarak Türkiye'nin Soçi ve Astana toplantılarındaki taahhütlerini yerine getirmemesini ve sınır bölgelerindeki köyleri Ankara destekli terör örgütleri ile birlikte bombalamasını kınıyoruz''.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iki hafta önce yaptığı açıklamada, TSK'nin Türkiye-Suriye sınırında 30 kilometre derinliğinde bir 'güvenli bölge' oluşturmak için Suriye topraklarına operasyon başlatacağını duyurmuştu.

Geçtiğimiz günlerde de Türk askerlerinin Suriye'nin kuzeyine topçu atışları ve operasyonları ile Ankara destekli silahlı grupların hareketlenmesi sonucu birkaç kişinin öldüğü ve yaralandığı açıklanmıştı.

Hürriyet Gazetesi ise Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine bu hafta askeri harekat yapmasının beklendiğini ve bölgedeki askeri hareketliliklerin arttığını bildirdi.

TSK 2016 yılından beri Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı adlı iki harekatla Afrin dahil Suriye topraklarından 4 bin kilometrekarelik bir alanı kontrol altına almıştır.

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