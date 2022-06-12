Haleplilerden Türkiye'nin işgaline hayır

Protestocuların Tel Rıfat ve civar köylerinde Türkiye'nin Suriye topraklarına tecavüzünü protesto eden sloganlar attığı belirtildi.

Protestocular Türkiye'nin işgalciliğine karşı sloganlar atarak, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve bu ülke halkının birliğine vurgu yaptı.

Suriye bayraklarını taşıyan halk, Suriye Ordusu'nun yanında ülkelerini yabancı güçlerin işgaline karşı özgürlüğünü savunmak adına savunacaklarını haykırdıç

Protestocular ayrıca Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturulacağına dair açıklamalarını kınadı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, TSK'nin Türkiye-Suriye sınırında 30 kilometre derinliğinde bir 'güvenli bölge' oluşturmak için Suriye topraklarına operasyon başlatacağını duyurmuştu.

Geçtiğimiz günlerde de Türk askerlerinin Suriye'nin kuzeyine topçu atışları ve operasyonları ile Ankara destekli silahlı grupların hareketlenmesi sonucu birkaç kişinin öldüğü ve yaralandığı açıklanmıştı.

Hürriyet Gazetesi ise Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine bu hafta askeri harekat yapmasının beklendiğini ve bölgedeki askeri hareketliliklerin arttığını bildirdi.

TSK 2016 yılından beri Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı adlı iki harekatla Afrin dahil Suriye topraklarından 4 bin kilometrekarelik bir alanı kontrol altına almıştır.

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