Irak’ın Kuzeyindeki Türk Askeri Üssüne Füze Saldırısı Yapıldı

el-Sumeriyenews haber sitesinin yayınladığı habere göre Musul’da bulunan Zelikan Türk askeri üssüne füze saldırısı yapıldı.
Sabirinnews kanalı Zelikan askeri üssüne atılan füzelerin Grad türünden olduğunu belirterek üsse 4 füze atıldığını bildirdi.
Geçtiğimiz Perşembe gününde de Türkiyeli güçler İHA saldırısına uğramıştı.
Türkiye’nin silahlı güçler Irak’ın Ninova eyaletinin Merkezi Musul’un kuzey doğusunda yer alan Zelikan üssünde bulunuyor. Iraklı yetkililer şimdiye kadar defalarca Türkiye’den Irak’ın kuzeyindeki işgalciliğine son verip güçlerini oradan çıkarmasını istedi.
Öte yandan Iraklı yetkililer Türkiye ordusunun artarda Irak’ın kuzeyine hava saldırısı ve topçu ateşi yapmasını Irak’ın hakimiyetini ihlal etmek olarak nitelendirip Türkiye’den izinsiz saldırılarına son vermesini istedi.
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Tahran, İRNA- Perşembe gece saatlerinde Irak’ın Ninova eyaletinde yer alan Türkiye’ye ait Zelikan askeri üssüne füze saldırısı yapıldı.
el-Sumeriyenews haber sitesinin yayınladığı habere göre Musul’da bulunan Zelikan Türk askeri üssüne füze saldırısı yapıldı.
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