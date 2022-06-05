Suriye: Türkiye'nin saldırıları, uluslararası hukukun açık ihlalidir

Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''Türkiye rejiminin saldırıları ile tehditleri, uluslararası kurallar ile Suriye'nin egemenliği toprak bütünlüğü ve birliğinin açık ihlali olmakla birlikte Astana süreci ve anlaşmlara da aykırıdır'' denildi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili ise SANA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, ''Şam olarak Türkiye rejiminin Suriye'nin kuzerinde sözde güvenli bölgenin oluşturulması ile ilgili müdahaleci ve tecavüz içeren saldırılarını ve Suriye toprağına sürekli müdahalelerini kınıyoruz ve bunu uluslararası hukuka ayrıkı olarak görüyoruz. Türkiye'nin son saldırıları suçsuz sivillerin ölümüne yol açmıştır'' dedi.

Kaynak açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

''Türkiye rejiminin saldırıları ile tehditleri, uluslararası kurallar ile Suriye'nin egemenliği toprak bütünlüğü ve birliğinin açık ihlali olmakla birlikte Astana süreci ve anlaşmlara da aykırıdır'. Türkiye'nin saldırıları çatışma azaltma bölgelerinde uluslararası denetime tabi tüm anlaşmaları zayıflatmaktadır''.

Türkiye Cukmhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen hafta Türkiye-Suriye sınırında 30 kilometre derinliğinde güvenli bölge oluşturmak için yakında operasyona başlayacaklarını duyurmuştu.

Türkiye'nin Tel Rıfat, Münbiç ve Aynülarap bölgelerini Cerablus ile Münbiç'i birleştirmek için saldırı altına alacağı ifade edilmektedir.

Erdoğan'ın açıklamaları sonrası Ankara'nın Suriye'nin kuzeyinde askeri harekatı artmış ve bazı kaynaklara göre Türk askerler Suriye'de operasyon için bölgeye intikal etmektedir.

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