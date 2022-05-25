BM'den Erdoğan'ın Suriye açıklamasına tepki

New York'ta düzenlediği basın toplantısında konuşan Dujarik, Erdoğan'ın Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturulması çağrısı ile ilgili olarak, ''Biz Suriye'nin toprak bütünlüğüne ilişkin duruşumuza bağlıyız ve bunu vurguluyoruz'' dedi.

Suriye'nin hiçbir ülke tarafından yeni bir askeri operasyona daha ihtiyacı olmadığına dikkati çeken Dujarik, ''Bu ülkenin ihtiyaç duyduğu şey, siyasi çözüm yolu ve hümaniter yardımlardır. Bu iki konu, üzerinde çalıştığımız gündemdir'' değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce Nato'ya göçmenlerin yerleşmesi için Suriye'nin kuzeyinde güvenli bir koridorun oluşturulmasına katkı sağlamasını istemiştir.

Suriye Dışişleri Bakanlığı ise bu talebe yanıt olarak, ''Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturulması ile ilgili pespaye açıklamaları, hasmane bir oyun olarak Suriye'ye ve toprak bütünlüğüne karşı sergilenmeye çalışılmaktadır'' ifadesini kullanmıştı.

Açıklamada, ''Suriye dünya toplumundan bölge ve dünyanın güvenlik, barış ve istikrarı üzerinde faciaya neden olacak dar görüşlü amaçlara ulaşmak için Erdoğan'la diğer ülkelerin toprağı üzerinde pazarlık yapmamasını istiyor'' diye belirtilmişti.

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