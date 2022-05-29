Suriye’nin Halep Halkı Türkiye’nin İşgalciliğine Karşı Yürüyüş Yaptı

Halep şehrinin Sadullah el-Cabiri meydanında Suriye halkı Türkiye ve ona bağlı milislerin Suriye topraklarındaki askeri varlığını protesto etti.
Suriyeli protestocular Türkiyeli silahlı güçlerin biran evvel Suriye topraklarını terk etmesi, uluslararası kanunlara uyması ve Suriye milletinin özgür iradesini kabullenmesi yönünde çağrıda bulundu.
Öte yandan buna benzer bir protesto da Halep’in etrafında bulunan “Tel Rıf’at”ta düzenlendi. Suriye halkı söz konusu protesto da Suriye’nin toprak bütünlüğüne ve ülkenin tüm topraklarına hakimiyetini vurgulayarak Suriye Ordusunu tüm Suriye topraklarını teröristlerin işgalinden kurtarması yönünde desteklediler.
Bundan önce Türkiyeli haber kaynakları bu ülkenin Suriye’nin kuzeyi ve kuzey batısında askeri varlığını güçlendirmesi doğrultusunda silahlı güçlerini sevk ettiğini bildirmişti.
Suriye Dışişleri Bakanı 25 Mayıs’ta yaptığı bir açıklamada Türkiye’nin Suriye topraklarında sözde “güvenli bölge” oluşturma çabalarını işgalci ve sömürgeci olarak nitelendirmişti.
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Tahran, İRNA- Halep halkı Türkiye’nin Suriye topraklarındaki askeri varlığını protesto etti ve Suriye Ordusunu ülkenin tüm bölgelerini teröristlerin işgalinden kurtarması yönünde desteklediğini açıkladı.
Halep şehrinin Sadullah el-Cabiri meydanında Suriye halkı Türkiye ve ona bağlı milislerin Suriye topraklarındaki askeri varlığını protesto etti.
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