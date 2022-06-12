Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreterinden Viyana Müzakerelerinin son durumu ile ilgili açıklama

İslami Şura Meclisi Başkanı Kalibaf, milletvekilleri, hükümet yetkilileri ile Kültürel Devrim Yüksek Konseyi üyelerinin de katıldığı, Amuli Laricani'nin başkanlığında olağanüstü olarak toplanan Düzenin Yararını Teşhis Konseyi toplantısında İran 7. Kalkınma Planı ile ilgili genel politikalarının önceliklerinin belirlenmesi masaya yatırıldı.

Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Amiral Şemhani ise toplantının başında Silahlı Kuvvetler ile diğer erkanın yurt içi ve Fars Körfezi bölgesinde güvenliğin sağlanması için yaptığı çalışmalara değinerek, Yunanistan sularında alıkonlan İran petrol tankerinin serbest bırakılmasının İran halkının emperyalizme karşı direniş sayesinde gerçekleştiğini ifade etti.

Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Amiral Şemhani ayrıca yaptırımların kaldırılmasına ilişkin yürütülen Viyana Müzakerelerindeki son duruma ve ABD'nin taahhütlerini ihlal etmesine ilişkin rapor sundu.

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