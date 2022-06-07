Katar: Tüm tarafların Nükleer Anlaşma'ya dönmesinden yanayız

Katar merkezli Elcezire televizyonuna konuşan Abdurrahman Al Sani, Nükleer Anlaşma'nın İran'la daha geniş bölgesel diyalog ve işbirliği için fırsatlar oluşturacağını kaydederek, ''İran ve ABD ile Nükleer Anlaşma'ya dönüş amacıyla ortak zemin bulunması konsunda istişarelerimiz devam ediyor'' değerlendirmesinde bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile İran nükleer müzakereleri ve anlaşmaya varılma ihtimali üzerine görüştüğünü kaydeden Abdurrahman Al Sani, ''Viyana görüşmeleri çökmedi ve İran'la temasımız, müzakerelere alternatif değil, aksine katkı sağlayıcı bir eylemdir'' diye konuştu.

Katarlı yetkili enerji meselesine de dikkati çekerek, ''Yeni ortaklıklar kurulmuş ve bu çerçevede Avrupa ülkeleri enerji piyasasının tekrar istikrara kavuşması adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz'' diye ekledi.

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