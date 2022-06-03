Cumhurbaşkanı Reisi, Metropol'deki yardım sürecini incelemek üzere Abadan'da

Daha önceden planlanmamış şekilde Abadan'a giden Cumhurbaşkanı Reisi, Emirkebir caddesindeki Metropol binasınıda arama kurtarma çalışmalarını yakından inceledi.

Reisi inceleme sırasında esnafla sohbet etti. Bazı vatandaşlar da kendi sorunlarını dile getirdi.

Doktorların muayenehaneleri, eczaneler ve laboratuvarlar genellikle kentin Emirkebir caddesinde, Metropol binasının çevresinde yer alıyor. Bu cadde halihazırda trafiğe kapatılmış durumda.

İkiz Metropol binasının bir kısmı 23 Mayıs Pazartesi günü saat 12:40 sularında çöktü.

Olayın yaşandığı geçtiğimiz 11 gün içerisinde şu ana kadar 37 kişinin naaşına ulaşılmış. Olay sonrası arama kurtarma işlemleri gece gündüz devam ediyor.

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