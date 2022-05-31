Tahran ve Pekin'den Kapsamlı Ortak İşbirliği Belgesi'ni uygulamaya vurgu

Dışişleri Bakanlığı'nda Bakan Emir Abdullahiyan ile görüşen Çinli yetkili, İran ve Çin arasındaki Kapsamlı Ortak İşbirliği Belgesi'ni ve bunu uygulama yollarını ele aldı.

Çin Dışişleri Bakanı'nın Emir Abdullahiyan'ı Pekin'e davet ettiğini kaydeden Guo Ping, iki ülkenin stratejik ilişkilerinin ilerlemesinden memnuniyet duyduğu ifade etti.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan ise ikili ilişkilerin arıtırılması gerektiğinin altını çizerek, iki ülkenin uluslararası kurumlardaki işbirliğinin önemli boyutlara sahip olduğuu ve bu alanda yakın istişarenin önem taşıdığını dile getirdi.

Görüşmede taraflar ayrıca ikili ilişkilerin yanı sıra bölgese ve ulurlararası arenadaki işbirliğini masaya yatırdı.

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