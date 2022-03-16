İran ve Çin Dışişleri Bakanları görüştü

Bu telefon görüşmesinde Çin ile ilişkilerin önemine değinen Emir Abdullahiyan, İran-Çin ilişkilerinin kapsamlı bir şekilde geliştirilmesine vurgu yaparak, bunu Cumhurbaşkanı Reisi Hükümetinin dış politikasının ana ve öncelikli gündemlerinden biri olarak değerlendirdi.

Viyana'daki son gelişmeleri değerlendiren Emir Abdullahiyan, Çin'in yaklaşımını yapıcı olarak nitelendirdi ve Amerikan tarafının gerçekçi olması halinde Viyana'daki tüm müzakerecilerin desteğiyle iyi, güçlü ve kalıcı bir anlaşmaya varılacağına olan inancını dile getirdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile Moskova'da yaptığı görüşmeye işaret Dışişleri Bakanı, "Bu görüşmede çeşitli konular ele alındı ​​ve Moskova, yapıcı bir rol oynayarak İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik yaptırımların kaldırılmasına verdiği desteği vurguladı'' diye konuştu.

Çin'de düzenlenecek Afganistan'a Komşu Ülkeler 3. Dışişleri Bakanları Toplantısı'na dikkati çeken Emir Abdullahiyan, Çinli mevkidaşının bu toplantıya katılma davetine olumlu yanıt verdiklerini açıkladı.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi de iki ülke arasındaki ortak ilişkilerin ilerlemesine ve gelişmesine atıfta bulunarak, Pekin'in İran İslam Cumhuriyeti ile ortak ilişkilerin geliştirilmesini çok önemli gördüğünü ve ilişkileri genişletmek için bir sınırının olmadığını söyledi.

Ülkesinin Viyana görüşmelerine tam desteğini ifade eden Çin Dışişleri Bakanı, Pekin'in yaptırımları kaldırmak için Viyana görüşmelerinin sonuçlandırılmasını desteklediğini vurguladı.

Afganistan'a Komşu Ülkeler 3. Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın Çin'de düzenlenmesi ve Dışişleri Bakanımızın toplantıya hazır olduğunun duyurulmasıyla ilgili olarak Wang Yi, daveti kabul ettiği ve İran İslam Cumhuriyeti heyetinin toplantıya katılımı için teşekkür etti.

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