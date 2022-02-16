Çin: Nihai anlaşmanın bir adımındayız

Wang Kuan, müzakerelerle ilgili yaptığı açıklamada, ‘’ Biz müzakerelerin son aşamasındayız. Umarı nihai adımlar karşılıklı atılır, zira biz nihai anlaşmaya bir adım uzaktayız.’’ dedi.

Çin temsilcisi, tüm tarafların anlaşma üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Wang Kuan, İran’ın müzakerelerdeki rolü ile ilgili, ‘’ İran yapıcı ve açık bir şekilde müzakerelerde büyük çabalar harcamıştır ve bunun anlamı herşeyi masanın üstünde olduğu, onlar siyasi kararlarını verdiler ve biz onları takdir ediyoruz.’’ dedi.

Wang Kuan gelecek iki günün hayati olduğunu ve tüm tarafların müzakerelerde ciddi olduklarını söyledi.

Fransa dışişleri bakanı Yves Le Drian, Viyana’da devam eden nükleer müzakerelerin doruk nokasına ulaşıldığını konunun haftalar değil günler konusu olduğunu söyledi.

Fransa Parlamentosunda konuşan Le Drian, ABD’nin nükleer anlaşmadan çekilmesine temas etmesi ve Avrupa ülkelerinin taahhütlerini yerine getirmemesine değinmeden, topun artık İran zemininde olduğunu iddia etti.

Le Drian, batılı güçler, Rusya ve Çin’in anlaşmanın planları üzerinde fikir birliğinde olduğunu belirterek, İran’ın anahtar siyasi kararlar alması gerektiğini iddia etti.

Le Drian, İran’ın gelecek günlerde ya yeni bir kriz yaratacağını veya tüm tarafların menfaatlerine saygı duyulan bir anlalmayı kabul edeceklerini söyledi.

İran ve İngiltere, Fransa, Rusya, Çin, Almanya’da oluşan 4+1 grubu direkt olarak ve ABD endirekt olarak Viyana’da ABD’nin 2015 yılında imzalanan ve daha sonra ABD’nin 2018 yılında çekildiği nükleer anlaşma ile ilgili Viyana’da müzakereler yürütmektedirler.

Müzakerelere heyetlerin başkentlerinde siyasi kararlar alınması için verilen ara sonra geçen günlerde yeniden devam edildi. Uzmanlar müzakerelerin başarısı veya başarısızlığının batılı ülkelerin siyasi kararlarına bağlı olduğunu belirterek, batılı ülkelerin dilinen bir kaç karar alması durumunda bir kaç günde anlaşmaya varılabileceğini söylüyorlar.

İran heyeti açık bir şekilde isteklerini masaya koymuş bulunmakta ve artık top batılı ülkelerin zeminindedir.

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2012