İran filmleri Cannes Film Festivali'nde seyirci ile buluşacak

75. kez düzenlenen Cannes Film Festivali'nde 16 ülkeden filmlerin yanı sıra İran'dan Said Rustayi'nin yönettiği Leyla Kardeşler filmi seyirci ile buluşacak.

Said Rustayi'nin yazıp yönettiği Leyla Kardeşler filmi, altın piyasasındaki dalgalanmalardan kaynaklı ekonomik zararlara ilişkin sosyal bir dramı işliyor. Terane Alidusti, Peyman Muaid ve Nevid Muhammedzade filmde oyuncu kadrosunda yer aldı.

Leyla Kardeşler 25 Mayıs gününden itibaren Cannes Film Festivali'nde gösterime girecek.

İran sineması bu yıl Cannes Eleştirmenler Haftası'nda da temsil ediliyor. Bu hafta kapsamında 1 uzun ve 13 kısa film yarışacak ve İran'dan Ali Behrad'ın yönettiği Kanaat adlı film bu hafta çerçevesinde seyirci ile buluşacak.

Leyla Hatemi ile Mehrdad Sıddikiyan'ın oynadığı Herman veya Kanaat adlı filmde elde edemediği kadınla taksi şoförü arasındaki sonuçsuz aşk anlatılıyor.

75. Cannes Film Festivaki 17-28 Mayıs tarihlerinde, 61. Cannes Eleştirmenler Haftası ise 18-26 Mays tarihlerinde düzenlenecek.

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