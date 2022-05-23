İran ve Güney Afrika'dan uluslararası istikrar için yoksulluğun bitirilmesi gerektiğine vurgu

Resmi ziyarette bulunmak üzere Tahran'a gelen Güney Afrika Dışişleri Bakanı Kandit Mashgo Delamini ile bir araya gelen Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri Keni, İran ve Güney Afrika'nın uluslararası arenadaki rol üstlenmesinin hiçbir bağımsız ülkenin çıkarlarına ters düşmediğini ifade etti.

İran-Güney Afrika 10. Dışişleri Bakanlıkları Siyasi İstişare Komitesi çerçevesinde Güney Afrikalı meslektaşı ile görüşen Bakıri, İran ve Güney Afrika işbirliğinin iki ülkenin kısa vadeli ihtiyaçlarının temini ile kısıtlanmaması gerektiğine değinerek, ''İran ve Güney Afrika işbirliği perspektifi ulus ötesi ve uzun vadeli olmalı ve ilişkilerimizin tam kapsamlı olarak geliştirilmesi gerekmektedir'' değerlendirmesinde bulundu.

Dünyada istikrar ve barışın yoksuklluk ve ayrımcılığın ortadan kalkmadığı sürece gerçekleşemeyeceğine dikkati .eken Bakıri, ''İran ve Güney Afrika'nın uluslararası arenadaki rol üstlenmesi, hiçbir bağımsız ülke ve halkın çıkarılarına ters düşmemektedir, zşra iki ülke arasındaki işbirliği, istikrar sağlayıcı, güvenlik oluşturucu ve adaleti takip eden politikalar çerçevesinde yürütülmektedir'' diye ekledi.

İran ve Güney Afrika'nın ekonomik, siyasi ve stratejik kapasitelerinin bu iki ülkeye bölgesel ve uluslararası ağır sorumluluklar verdiğini kaydeden Bakıri, ''İran ve Güney Afrika arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi, tek taraflılıkla mücadele ve çok taraflılığın yaygınlaştırılması için bir elzemdir'' diye ekledi.

Güney Afrika Dışişleri Bakna Yardımcısı Delamini de bu görüşöede yaptığı açıklamada, korona salgınıın son iki yılda küresel eşitsizliğinin derinleşmesine yol açtığına işaret ederek, İran ile Güney Afrika'nın çeşitli alanlarda işbirliğini geliştirimesine vurgu yaptı.

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