İran'ın Afrika kıtasına ihracatında yüzde 107 artış

İran Ticareti Geliştirme Kurumu Başkanı Ferzad Pilten konu ile ilgili yaptığı açıklamada, İran'ın Afrika kıtasına toplam ihracatının 2020 yılında 580 milyon dolar olduğunu ifade ederek, ''Geçen yıl ise bir önceki yıla kıyasla bu oran yüzde 107 artarak 1 milyar 195 milyon dolara ulaşarak tarihi rekor kırdı'' dedi.

İran'In Afrika'daki başat ticaret partnerlerinden bahseden Pilten, ''Gana 353 milyon dolarla birinci, Güney Afrika 254 milyon dolarla ikinci, Nijerya 125 milyon dolarla 3. sırada yer alırken, Mozambik 98 milyon, Kenya 77 milyon, Sudan 73 milyon, Cezayir 67 milyon, Tanzanya 55 milyon, Somali 29 milyon ve Etyopi 11 milyon dolarla sırasıyla 4 ila 10. sıra kendine yer buldu'' değerlendirmesini yaptı.

İran'ın diğer Afrika ülkelerine ihracatının 10 milyon doları aşmadığına dikkati çeken Pilten, bazı ülkelere örneğin Kamerun, Nijer, Gine ve Kongo gibi ülkelere hiç ihracat yapmadıklarını kaydetti.

İran'ın bu kıtaya yaptığı ihracat kalemlerine işaret eden Pilten, külçe, emir çelik ve ürünleri, sıvı botan, sıvı propan, zemin kaplaması, demir çelikten yapılan profil ve bazı inşaat malzemelerinin en çok ihracatı yapılan ürünler olduğunu söyledi.

İran'ın Afrika'dan yaptığı ithalata da değinen yetkili, Tanzanya, Gana, Etyopi, Güney Afrika ve Kenya'nın sırasıyla İran'a en çok ithalatı gerçekleştiren 5 ülke olduğunun altını çizdi.

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