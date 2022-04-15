Emir Abdullahiyan: İran-Güney Afrika ilişkilerinde çok fırsatlar var

Afrika'nın İran dş politikasında büyük önem taşıdığını altını çizen Emir Abdullahiyan, yeni İran hükümetinin başta Güney Afrika olmak üzere bu kıta ile ilişkilerini güçlendirmesine vurgu yaptı.

İki ülke arasında çeşitli alanlardaki ilişkileri iyi olarak değerlendiren Emir Abdullahiyan, İran-Güney Afrika 14. Ortak Ekonomik Komisyonu'nun başarılı şekilde düzenlenmesine atıfta bulunarak, 15. komisyonunu yakında düzenleneceğini ve İran-Güney Afrika ilişkilerinde büyük fırsatlar olduğunu ifade etti.

İran ile Güney Afrika'nın uluslararası kuruluşlarda birbirinin pozisyon ve duruşlarını desteklerine işaret eden Emir Abdullahiyan, bu sürecin devam etmesi ve iki ülkenin uluslararası kuruluş ve forumlardaki işbirliğinin sürdürülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Güney Afrika'nın Filistin davasındaki duruşunu öven Emir Abdullahiyan, ''Siz kendi ülkenizde apartayda tanık oldunuz ve bu açıdan Filistin halkına karşı yürütülen mevcut apartayd sistemini anlıyorsunuz'' diye ekledi.

Güney Afrika Dışişleri Bakanı Naldi Pandour da bu telefon görüşmesinde yaptığı açıklamada, İran'ı Afrika'nın iyi dostu olarak adlandırarak, İran'la ilişkilerin Güney Afrika için önem arzettiğini söyledi.

İran'ın uluslararası kuruluşlara Güney Afrika'ya verdiği destekten dolayı teşekkürlerini sunan Pandpur, ''Filistin'i dostumuz olarak görüyoruz'' diye ekledi.

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