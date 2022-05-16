Cumhurbaşkanı Reisi, BAE'nin yeni devlet başkanının seçilmesini kutladı

Cumhurbaşkanı Reisi'nin mesajında şu ifadeler yer aldı:

''İki ülke ilişkilerinin müteveffa devlet başkanının temellerini attığı gibi iki ülke çıkarları doğrultusunda geliştirilmesini umuyorum.

Merhum Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan döneminde temeli atılan İran-BAE ilişkileriinn iki ülke çıkarları lehinde ilerlemesini ümit ederi.

İran'la Birleşik Arap Emirlikleri arasında Şeyh Halife döneminde sağlam olan ilişkilerin iki ülke yetkililerinin işbirliği ile her alanda artmasını dilerim''.

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