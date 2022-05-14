14 May 2022 14:36
Journalist ID: 5285
News Code: 84752600
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Muhammed bin Zayed BAE Yeni Devlet Başkanı Oldu

Muhammed bin Zayed BAE Yeni Devlet Başkanı Oldu

Tahran, İRNA- BAE Federal Yüksek Konseyi Muhammed bin Zayid’i BAE Devlet Başkanı olarak seçti.

BAE eski Devlet Başkanı Al Nahyan’ın hayatını kaybetmesinin ardından ülkenin Federak Yüksek Konseyi Muhammed bin Zayid’i BAE Devlet Başkanı olarak seçti.


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