Muhammed bin Zayed BAE Yeni Devlet Başkanı Oldu

BAE eski Devlet Başkanı Al Nahyan’ın hayatını kaybetmesinin ardından ülkenin Federak Yüksek Konseyi Muhammed bin Zayid’i BAE Devlet Başkanı olarak seçti.
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Tahran, İRNA- BAE Federal Yüksek Konseyi Muhammed bin Zayid’i BAE Devlet Başkanı olarak seçti.
BAE eski Devlet Başkanı Al Nahyan’ın hayatını kaybetmesinin ardından ülkenin Federak Yüksek Konseyi Muhammed bin Zayid’i BAE Devlet Başkanı olarak seçti.
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