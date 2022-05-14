İran Cumhurbaşkanı Reisi’den BAE’ye Taziye Mesajı

İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi BAE Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan’ın hayatını kaybetmesinden ötürü bu ülkenin veliahdı, hükumeti ve milletine başsağlığı diledi.



Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi taziye mesajında “Allah’tan o merhum için rahmet ve saygı değer ailesi için sabır diliyorum. BAE Devlet Başkanı’nın vefatı teessüf ve teessüre sebep oldu.” ifadelerini kullandı.



BAE Devlet Başkanı Cuma günü hayatını kaybetti ve BAE’de 3 gün tatil ve 40 gün milli yas ilan edildi.







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