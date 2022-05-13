Dışişleri Bakanı'ndan BAE'ye başsağlığı

Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, BAE'li meslektaşı Şeyh Abdullah bin Zayid Al Nahyan'a gönderdiği taziye mesajında, BAE Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın ölümünden dolayı bu ülke halkı ile devletine bağsağlığı diledi.

Emir Abdullahiyan'ın BAE'li meslektaşı Şeyh Abdullah'a mesajında şu ifadeler kullanıldı: ''Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Sayın Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın vefat haberinden dolayı üzüntü duyduk. Dost ve kardeş ülke BAE halkı ile devletine başsağlığı dilemekle birlikte Şeyh Halife'ye Allah'tan rahmet ve yakınlarına sabır dilerim''. Abudabi Başkanı ve BAE Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid'in bugün hayatını kaybettiği duyuruldu. BAE Resmi Haber Ajansı, BAE Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid'in öldüğünü duyurdu. Şeyh Halife'nin ölümünün ardından bu ülkede 3 günlük tatil ve 40 günlük yas ilan edildi. Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish