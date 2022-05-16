İran Dışişleri Bakanı BAE’ye Doğru Yola Çıktı

İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan BAE’nin hayatını kaybetmiş olan eski Devlet Başkanı’nın cenaze törenine katılmak üzere Abu Dabi’ye gitti.



İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatip zade bugün düzenlenen basın toplantısında İranlı yetkililerden kimin BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid’in törenine katılacağı sorusuna ilişkin “Dost BAE milleti ve hükumetine başsağlığı diliyorum. Umarım BAE’nin yeni Devlet Başkanı sayın Muhammed bin Zayid BAE için kalkınma ve daha iyi bir gelecek ve bölge için istikrar, barış ve dostluğun habercisi olur. Sayın Emir Abdullahiyan’ın törene katılmak üzere BAE’ye yolculuğu gerçekleşecek.” ifadelerini kullandı.



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