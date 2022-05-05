İran kadınlar kumite takımı Bezilya altınını kazandı

Mehnaz Hasanzade, Bita Cevahiri, Zeynep Hasanpur, Hekime Zekizade ve Sara Adriya'dan oluşan İran takımı, Ukrayna'yı karşı galibiyetten sonra final maçında Türkiye'yi yenerek altın madalya sahibi oldu.

İranlı karateciler ise Milad Sadıkzade'nin -60 kg'de iki altın, Zeynep Hasanpur'un -55 kg'de ve Bita Cevahiri'nin +68 kg'de birer gümüş ve İran kumite takımının 5 bronz madalyası ile Brezilya Olimpiyatlarında parladı.

1 Mayıs günü 80 ülkeden sporcuların katılımıyla Brezilya'da başlayan İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda sporcular 20 dalda rekabet ediyor.

İran kafilesi yarışmalara 8 dalda 75 sporcu ile katıldı.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish