30 Oca 2022 11:51
Journalist ID: 2391
News Code: 84630874
0 Persons

Brezilya İşitme Engelliler Olimpiyatlarına 20 kadın sporcu gidecek

Brezilya İşitme Engelliler Olimpiyatlarına 20 kadın sporcu gidecek

Tahran, İRNA- İşitme Engelli Spor Kadınları Federasyonu Başkan Yardımcısı Zehra Davudi, 'Teknik komitenin kararı ile Brezilya'da yapılacak 2022 İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'na 4 disiplinde 20 kadın sporcu gönderilecek' dedi.

Tekvando, karate, okçuluk ve atletizmde işitme engelli kadın sporcuların Brezilya Olimpiyatlarına gönderileceğini ifade eden Davudi, 'Bulgaristan'daki 2013 Olimpiyatları'nda karatede ilk altın madalyayı, 2017'de Türkiye, Samsun'da tekvandoda ilk altın madalyayı ve aynı yıl (2017) ilk kez atıcılık alanında gümüş madalyayı kazandılar' diye konuştu.

Brezilya Olimpiyat Oyunları genel merkezinin talebi üzerine ponza, kata ve takım komitesi yarışmalarının tekvando ve karate yarışmalarından elendiğini ifade eden Davudi, 'Bu nedenle bireysel bölümde iki bayan sporcu göndereceğiz. Elbette bu, ülkemiz temsilcilerinin hazır olma düzeyine bağlıdır' değerlendirmesinde bulundu.

Geçen yılın Kasım ayının sonunda Dünya Tekvando ve Karate Şampiyonalarına ev sahipliği yaptıklarını kaydeden Davudi, 'İranlı kadınlar her iki bölümde de iyi sonuçlar elde etti. Teknik ekibin talebi üzerine yaklaşık 2 ay kadar dinlenen ekipler, ardından bayanlar tekvando takımının antrenman kampı 22 Ocak'ta başladı' diye ekledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

İlgili haberler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha