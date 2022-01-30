Brezilya İşitme Engelliler Olimpiyatlarına 20 kadın sporcu gidecek

Tekvando, karate, okçuluk ve atletizmde işitme engelli kadın sporcuların Brezilya Olimpiyatlarına gönderileceğini ifade eden Davudi, 'Bulgaristan'daki 2013 Olimpiyatları'nda karatede ilk altın madalyayı, 2017'de Türkiye, Samsun'da tekvandoda ilk altın madalyayı ve aynı yıl (2017) ilk kez atıcılık alanında gümüş madalyayı kazandılar' diye konuştu.

Brezilya Olimpiyat Oyunları genel merkezinin talebi üzerine ponza, kata ve takım komitesi yarışmalarının tekvando ve karate yarışmalarından elendiğini ifade eden Davudi, 'Bu nedenle bireysel bölümde iki bayan sporcu göndereceğiz. Elbette bu, ülkemiz temsilcilerinin hazır olma düzeyine bağlıdır' değerlendirmesinde bulundu.

Geçen yılın Kasım ayının sonunda Dünya Tekvando ve Karate Şampiyonalarına ev sahipliği yaptıklarını kaydeden Davudi, 'İranlı kadınlar her iki bölümde de iyi sonuçlar elde etti. Teknik ekibin talebi üzerine yaklaşık 2 ay kadar dinlenen ekipler, ardından bayanlar tekvando takımının antrenman kampı 22 Ocak'ta başladı' diye ekledi.

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