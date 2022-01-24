24 Oca 2022 09:38
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İranlı engelli Japonya’da ödül kazandı

İranlı engelli Japonya’da ödül kazandı

Tahran, IRNA- 2021 Dünya Engelliler Festivali, dünyadan 40 santçının katılımıyla Japonya’nın Tokyo kentinde düzenlendi.

Bu seneki temanın Gülümseme olduğu festivalin birinciliğini İranlı Merziye Huşmend, Dünyanın Gülümsemesi isimli eseri ile kazandı.

Huşmend festival gönderdiği görüntülü mesajda birinci olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, eserini tün dünya halklarına takdim ettiğini bildirdi.

Festivalde İranlı ressamlar Merziye Bageri ve Ali Bahrami da iki ödül kazanmayı başardılar.

2020 yılında Barış teması ile düzenlenen festivalde İranlı Mehrnaz Bahrami, İç Barışı isimli eseri ile ikinci oldu ve 50 bin Yen ödül kazandı.

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2012

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