Huzistan'da hasta çocukların resimlerinden oluşan uluslararası çevrim içi bir sergi düzenlendi

Huzistan Kültür ve İslami İrşad Genel Müdürlüğü Halkla İlişkiler Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre, Huzistan ilinden 4 eserin yanı sıra Türkiye, Rusya, Ukrayna, Malezya ve Bahreyn'den eserler bu sergide yer aldı.

Bu sanal sergide sunulan eserler seçilebilir ve satılabilir ve elde edilecek gelir, hasta çocuklar yararına harcanacakt.

Bu festival Ahvaz'da sanal olarak Huzistan Kültür ve İslami İrşad Genel Müdürlüğü'nün portalında ve aynı zamanda 40'tan fazla ülkede gerçekleştirilecek ve festivalin kapanış töreni İstanbul'da olacak.

Sergiyi ziyaret etmek isteyenler, Huzistan Kültür ve İslami İrşad Genel Müdürlüğü'nün https://khz.farhang.gov.ir/ adlı sitesine 7/24 ücretsiz olarak başvurabilirler.

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