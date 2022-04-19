İranlı kızlar İtalya Kornakia Kupasında ikinciliği elde etti

40 yıldır düzenlenen bu yarışmalara her yıl dünyanın dört bir yanında takımlar katılıyor ve voleybol sporunun en ünlü oyuncuları bir dönem bu yarışmalara katılmıştır.

İran Milli Kadınlar 18 Yaş Altı Voleybol Takımı bu kupada peş peşe 5 galibiyetin ardından final maçında İtalya Verbania ile karşılaştı ancak maç sonu 3-1 yenilerek ikinci oldu.

Mitra Şabaniyan'ın antrenörü olduğu takım, ilk sette 25-17 galip olmasına karşın sonraji 3 sette yenilerek ikinci oldu.

İran takımından Dorsa Fellah en iyi pasör ve Nigar Haşimi en iyi libero olarak İran'ı gururlandırdı.

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