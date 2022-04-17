İmran Han’dan Pakistan’da Erken Seçim Talebi

Pakistan Parlamento Milletvekilleri tarafından görevden alınan ülkenin eski Başbakanı İmran Han binlerce kişiden oluşan taraftarları arasında Cumartesi günü konuşma yaptı.



Başbakanlık görevinden alınmasından sonra ikinci defa halkın arasında konuşma yapan İmran Han ABD’nin bu ülkeye karşı komplolarına değinerek “Pakistan milleti uyanık ve asla ABD’nin komplolarına teslim olmayacak.” dedi.



İmran Han’ın liderliğindeki Tahreek-e İnsaf partisi Pakistan’ın yeni hükumetine karşı olduğunu bildirerek erken seçim düzenlenmediği takdirde, hükumete karşı gösterilerin Pakistan’ın tüm şehirlerinde devam edeceğini yönelik uyarıda bulundu.



İmran Han taraftarlarından oluşan büyük bir kalabalıkta açıklamasını şöyle sürdürdü:



“ABD Pakistan’daki demokratik hükumete ve bu ülkenin seçilen Başbakanı’na karşı komplo düzenledi ancak Pakistan milleti asla bu komplolara teslim olmadı ve ülke dışından bir hükumetin Pakistan’a dayatılmasına izin vermeyecektir.”







Bundan önce de Pakistan’ın askeri teşkilatını bu ülkedeki politik gelişmelere karşı duyarsızlığını şiddetle eleştiren İmran Han açıklamasının devamında “Pakistan hükumeti ABD’nin komplosuyla karşılaştı ve bu süreç durdurulmazsa, bundan sonra Pakistan’da hiçbir Başbakan ABD’nin tehditleri karşısında direniş sergileyemeyecek.” ifadeleriyle dikkat çekti.



Görevden alınan Pakistanlı Başbakan “ABD Pakistan’ın özellikle uluslararası ilişkilerde ve dış siyasette bağımsız olmasına karşı. ABD, Pakistan’ın başta Rusya olmak üzere diğer ülkelerle bağımsız bir şekilde ilişki kurmasına engel oluyor ancak Pakistan milleti ABD halkı ile dost olmak istediklerini ancak asla ABD’lilerin köleliğini yapmaya hazır olmadıklarını ilan ediyor.” şeklinde konuştu.



Geçtiğimiz Perşembe günü Pakistan ordusu bir basın toplantısında bu ülkenin askeri teşkilatının siyasi gündemde bir rolü olduğuna dair iddiaların yayınlanmasını şiddetle kınadığını belirterek “Pakistan ordusu politik meselelere girmek istemiyor. Siyasi partiler güvenlik kurumlarını kendi politik oyunlarına dahil etmemeli.” ifadelerine yer vermişti.







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