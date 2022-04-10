Pakistan Ordusu: BBC Gazetecilik İlkelerini Çiğneyen Bir Dizi Yalandan İbaret

Pakistan ordusu ülke Başbakanı’nın Parlamenter bir sürecin sonunda güven oyu alamamasından bir gün sonra askeri güçlerin İmran Han hükumetine karşı politik gerginlik ve mücadeledeki rolüne dair söylentilere tepki gösterdi.



Pakistan ordusu bilgilendirme merkezi Pazar günü BBC’nin İmran Han’ın ordunun şimdiki Komutanını görevden düşürmeye çalıştığı ve bunun karşılığında ülkenin askeri teşkilatının da hükumete karşı tutum sergilediği iddiaları temelsiz olarak nitelendirip reddetti.



Pakistan ordusu tarafından yayınlanan bildiride “BBC’nin hikaye uydurmaları her zaman olduğunu gibi bir propaganda ve hiçbir itibarlı ve ilgili kaynağa dayalı değildir.” ifadeleri yer alıyor.



Pakistan ordusunun bildirisinde İngiliz medya yetkililerinden BBC’den yayınlanan raporun takip edileceği belirtilerek “BBC sahte bir rapor yayınladı. Bu mesele Pakistan’a karşı yanlış bilgi kampanyası varlığının bir göstergesidir.” ifadeleri kullanıldı.



Söz konusu bildiride BBC’nin yalan ve temelsiz haberler yayınlayarak gazetecilik ilkelerini çiğnediği yazılıyor.







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