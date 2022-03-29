Gargaş: İran ile işbirliği yapmanın yollarını arıyoruz

Birleşik Arap Emirlikleri Cumhurbaşkanı'nın diplomatik danışmanı Enver Gargaş, Dubai'deki Expo 2020 toplantısında İran ile işbirliği ve bölgesel istikrar hakkında açıklamalarda bulundu.

Bu Dünya Zirvesi'nde konuşan BAE'nin İran ile çalışma niyetini açıklayarak, "Dünya zorluklarla dolu bir on yıla girdi ve BAE bölgedeki tüm taraflarla gerilimi azaltmaya çalışıyor. Dostlarımızla ve hatta düşmanlarımızla temasa geçeceğiz ve daha önce hasar gören köprüleri yeniden inşa edeceğiz. Ancak ne yapmak isterlerse kabul etmeyeceğiz” diye belirtti.

Ortadoğu'nun İran ve İsrail ile sınırlı olmadığını dile getiren Gargaş, ''Bütün hedefimiz İran ile pratik işbirliği için bir yol bulmak ve bölgede istikrar ve refah için bir gündem olmasını sağlamaktır" ifadesini kullandı.

Ukrayna krizini, uluslararası savaşta önemli sonuçları olacak önemli bir değişiklik olarak değerlendiren Gargaş, krize siyasi bir çözüm bulunması gerektiğini sözlerine ekledi.

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