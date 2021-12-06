Şemhani: Kalıcı istikrar ve sebat bölge ülkelerinin işbirliği ile sağlanır

BAE Milli Güvenlik Müşaviri Şeyh Tahnun Bin Zayid ile Tahran’da görüşen Şemhani, kalıcı güvenlik ve sebatın bölge ülkeleri arasında sürekli istişarelerle sağlanabileceğini belirtti.

Bölge ülkeleri arasındaki ilişkilerin bölge dışı ülkelerin müdahaleci politikalarından etkilenmemesi gerektiğini ifade eden Şemhani, Fars Körfezi ülkelerinin işbirliği yapmaları durumunda kendi milletlerine sağladıkları refahın yanında bölde ve dünya ekonomisinde enerji merkezi olarak önemli rl ifa edebileceklerini söyledi.

Bölgenin Müslüman ülkelerinin boğuştuğu askeri ve güvenlik sorunlarının son bulması için ortak çaba yapılması gerektiğini vurgu yapan Şemhani, ‘’ İhtilafların çözümünde görüşme ve işbirliği askeri seçeneklerin yerine geçmelidir. ‘’ dedi.

BAE yetkili de İran’ın büyük ve güçlü bir ülke olarak eşsiz jeopolitik konuma sahip olduğunu ve batı ile doğunu birleşme noktasında yer aldığını belirterek, İran ziyaretinin memnuıniyet verici olduğunu belirtti.

Şeyh Tenhun, ülkesinin İran ile ilişkilerinin dostane ve kardeşçe olmasını istediğini fiade ederek, iki ülkenin transit, enerji, ulaştırma, sağlık ve yatırım alanlarında geniş işbirliği kapasiteleri bulunduğunu ve bu kapasitelerden yararlanmak için çalışma gruplarının oluşmasını istedi.

BAE yetkilisi bir günlük Tahran ziyareti esnasında Cumhurbaişkanı Ayetullah Seyyid İbrahim Reyisi ile de görüşecektir.

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2012