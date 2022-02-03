İran ve BAE Dışişleri Bakanları görüştü

Abdullahiyan görüşmede iki ülke ilişkilerinin olumlu ve ileriye dönük olduğunu belirterek, iki ülke yetkilileri arasında iyi istişarelerin devam ettiğini söyledi.

Yemen krizine değinen Emir Abdullahiyan, ‘’ Bize göre savaşın devamı ve çatışmaların artmasının hiç birinin bölge ve tarafların yararına değildir.’’ dedi.

Siyonist rejim varlığının tüm ülkeler ve bölge için bir tehdit oluşturduğunu ifade eden Emir Abdullahiyan, kriz yaratan unsurların bölgede yer bulmasının engellenmesi gerektiğini söyledi.

BAE Dışişleri Bakanı Al-I Nehyan da devletinin İran ile ilişkilerinin geliştirmekte ciddi olduğunu ve çeşitli alanlardaki ikili görüşmelerin devamını gerekli gördüğünü söyledi.

Yemen siyasi krizine değinen BAE Dışişleri Bakanı, ‘’ Biz Yemenli tüm tarafların BM destekli bir çözüm yolu bulmaları için teşvik ediyoruz. ‘’ ifadesini kullandı.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012