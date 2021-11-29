Emir Abdullahiyan, BAE Dışişleri Bakanı ile görüştü

İkili ilişkiler ve konsolusluk ilişkileri dahil çeşitli konuların gündeme geldiği görüşmede Emir Abdullahiyan, Cumhurbaşkanı Reyisi’nin komşularla ilişkilerin geliştirilmesi yönündeki direktifini hatirlatarak BAE ile çeşitli konularda sürekli istişarelerin önemine vurgu yaptı.

İki ülkenin gelişen ilişkilerine değinen Emir Abdullahiyan, İran’ın dostları ve komşuları ile sürekli istişarelere devam etmeye azimli olduğunu belirtti ve bu doğrultuda Dışişleri Bakan Yardımcısının BAE ve oradaki olumlu ilişkilerine işaret etti.

BAE Dışişleri Bakanı da görüşmede, Emir Abdullahiyan’I BAE ile yakın ilişki kurma isteminden dolayı takdir etti ve bunu iki ülkenin ilişkilerin gelişmesi yönündeki çabası olarak nitelendirdi.

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2012