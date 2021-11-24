Bageri: İran ve BAE arasında yeni bir sayfa açılıyor

Bageri, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bu konuyu belirtti.

Bageri, ‘’ Bölge ziyaretleri çerçevesinde bugün Dubai’dwe BAE Devlet Başkanı sayın Şeyh Halife Bin Zayid’in Dış Politika Müşaviri Enver Gergaş ve BAE Dış Politika Müşavir Bakanı Şahin Elmerer ile iki ülke ilişkilerinde yeni sayfa açılması için anlaşmaya vardık. ‘’ dedi.

Enver Gergaş da daha önce İran ile ülkesinin ilişkilerini güçlendirmesi gerektiğini bildirmişti.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012