24 Kas 2021 22:15
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News Code: 84554446
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Bageri: İran ve BAE arasında yeni bir sayfa açılıyor

Bageri: İran ve BAE arasında yeni bir sayfa açılıyor

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bageri Keni, BAE ve İran ilişkilerinde yeni sayfa açılacak olacağını söyledi.

Bageri, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bu konuyu belirtti.

Bageri, ‘’ Bölge ziyaretleri çerçevesinde bugün Dubai’dwe BAE Devlet Başkanı sayın Şeyh Halife Bin Zayid’in Dış Politika Müşaviri Enver Gergaş ve BAE Dış Politika Müşavir Bakanı Şahin Elmerer ile iki ülke ilişkilerinde yeni sayfa açılması için anlaşmaya vardık. ‘’ dedi.

Enver Gergaş da daha önce İran ile ülkesinin ilişkilerini güçlendirmesi gerektiğini bildirmişti.

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