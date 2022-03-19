İran genç futsal takımı Tayland turnuvasında finale yükseldi

Genç futsal takımımız Cumartesi günü Umman ile oynadığı yarı final maçında bu takımı 3-0 yenerek finale çıkmayı başardı.

İranlı genç ve Umman yetişkin futsal takımları arasında dün oynanan Tayland Uluslararası Turnuvası'nın yarı final maçında teknik direktör Sanei'nin öğrencileri, Umman'ı 3-0 yenerek finale yükseldi.

Bu maçın gollerini Bilal İsmaili, Muctaba Parsapur ve Muhammed Tahiri kaydetti. Ayrıca Muhammed Tahiri bu müsabakaların organizatörleri tarafından sahadaki en iyi oyuncu seçildi.

İranlı genç futsal takımı, Myanmar ve Moğolistan takımlarını yenerek müsabakanın bu aşamasına ulaşmıştı. Bu turnuvanın final maçı 20 Mart'ta saat 14:00'te oynanacak.

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