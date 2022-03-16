İranlı antrenör, Endonezya milli futsal takımı teknik direktörü seçildi

Bir önceki milli takım teknik kadrosunda Muhammed Nazım el-Şeria'nın asistanlığını yapan milli futsal takımımızın eski oyuncusu Muhammed Haşimzade, Endonezya milli futsal takımının başına geçti.

Bu antrenör, Futsal 1. Lig'ın şu anki sezonunda Gohar Zemin Sircan takımında yer alıyordu ve bu takımın onayını aldıktan sonra Endonezya'nın başına geçti.

Hiçbir zaman bir takımda baş antrenör olarak bulunmayan Haşimzade, her zaman İran takımlarında asistan olarak çalıştı ve Endonezya'yı baş antrenör olarak yönetmek bu alandaki ilk deneyimi.

Endonezya milli futsal takımı, Nisan ayında düzenlenecek 2022 Asya Futsal Kupası elemelerinde Tayland, Malezya, Kamboçya ve Brunei ile aynı grupta yer alıyor.

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