Kuveyt Kadınlar Futsal Ligi'nde 2 İranlı kadın hakem görev alacak

Kuveyt Futbol Federasyonu, Gelare Nazımi ve Zeri Fethi'ye Kuveyt Kadınlar Futsal Premier Ligi'nin final maçını yönetmeye davet eden bir mektup gönderdi.

Maç 29 Ocak'ta Kuveyt şehrinde yapılacak.

Nazımi, 2021 futbol ve futsalda en iyi 10 hakemden biri oldu ve Buenos Aires'te düzenlenen üçüncü 2018 Gençlik Olimpiyat Oyunları'nın açılış ve final maçlarının yanı sıra 2019 Avrupa Futsal Uluslar Kupası yarı finallerinin de hakemliğini yaptı.

Ayrıca Nazımi, 2018 yılında dünyanın en iyi dördüncü hakemi unvanını kazandı.

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