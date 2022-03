İranlı araştırmacıların eseri American Journal of Applied Physics dergisinde yayınlandı

Lazer tedavisi ve diğer hastalıklar artık geleneksel bir tedavi yöntemi olarak görülmemektedir, ancak nanoparçacıkları kullanan yeni yaklaşımlar, mevcut yöntemlerin iyileştirilmesi için umut yaratmıştır.

Araştırmacılar, fototermal terapi ve fotodinamik terapiyi nanoparçacıkların bir kombinasyonu ile birleştirerek bu yöntemlerin mevcut durumunu inceleyerek, bu yöntemleri, hastanın vücudunun başka türlü bulunamayacak bölgelerine ilaç enjekte etmek için kullanabildi.

Fototermal terapi lazer ışığını ısıya dönüştüren bir tedavi kanser hücrelerini öldürebilir. Başka bir yöntem, kanser hücrelerini öldürme potansiyeline sahip hidrojen peroksit ve süperoksit radikalleri gibi reaktif oksijen türlerini üretmek için lazer ışığı kullanan fotodinamik terapiyi içerir.

Bu İranlı araştırmacılar, gelişmiş fotodinamik terapi ve fototermal terapi alanının mevcut durumunu incelediler ve en iyi ve en verimli tedavi yöntemini elde etmek için iki yöntemi birleştirmeye odaklandılar. Fototermal terapide bu ışık ısıya dönüştürülür ve fotodinamik terapide aktif oksijen üretir. Bu yöntemin başarısı, kanser hücrelerini öldürmek için yeterli aktif oksijeni üretmek için her yerde oksijen bulunmasını gerektirir.

İran Tıp Bilimleri Üniversitesi'nden bu çalışmanın yazarlarından biri olan Mesud Muzafferi, "Kanser tedavisinde bu stratejiyi kullanmak, lazer ışığının dokulara derinlemesine nüfuz etmesi, tedavinin etkinliğini belirlemek için faydalıdır" dedi.

Fototermal ve Fotodinamik Yöntemlerle Kanser Tedavisi için Nanomateryaller adlı bu çalışmanın tam bir raporu, bir grup İranlı araştırmacı tarafından Johannesburg Üniversitesi'nden bir profesörle işbirliği içinde, Amerika Birleşik Devletleri'nin bilimsel bir dergisi olan Journal of Applied Physics'te yayınlandı.

Treating cancer with light-sensitive nanoscale biomaterials: Combining nanotechnology with laser light creates powerful effect on cancer cells -- ScienceDaily

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish