İran oyuncakları İstanbul Fuarı'nda

Yerli ve yabancı 77 markanın katılımıyla düzenlenen İstanbul Oyuncak Fuarı, bu sektörün en yeni markaları ve en yeni ürünleriyle tanışmak için bir fırsat.

Genellikle yaratıcı şirketler olan bazı İranlı oyuncak üreticileri, Yumuşak Teknoşojiler ve Yaratıcı Sanayi Gelişimi Kurulu'nun desteğiyle etkinliğe katılarak ürünlerini ve başarılarını İran standında sergiledi.

Türkiye oyuncak pazarının geleceği parlak ve sürdürülebilir bir büyüme olacak. İstanbul Oyuncak Fuarı, oyuncak sektörünün insanları üzerindeki yüksek etkisi nedeniyle inovasyon, ihracat, küresel pazarlar, üretim uzmanlığı ve eğitim alanlarında bilgi ve deneyim alışverişi için verimli bir yer haline geldi. Bu nedenle yaratıcı firmaların bu etkinlikte yer almaları, pazarın gelişmesinde ve uluslararası ilişkilerinin güçlendirilmesinde etkin bir role sahiptir.

Bu fuarda "her türlü oyuncak bebek ve oyuncak modelleri", "aksiyon oyuncakları ve karakterler", "bebek ve üç yaşından küçük çocuklar için oyuncaklar", "bulmaca ve kart oyunları", "çocuk araç ve gereçleri", "eğitici oyuncaklar", "açık hava oyuncakları", "Deniz ve havuz ekipman ve oyuncakları", "spor aletleri ve oyuncakları", "multimedya ürünleri", "akıllı oyuncaklar, "promosyon ürünleri" ve "giyim ve maske festivali" gibi ürünler sergilenp etkilikler düzenlenmektedir.

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