Uluslararası Dizin Kayak Merkezi yarışmalar düzenlemek için tekrar faaliyete başladı

İRNA'ya konuşan kayak merkezinin iç müdürü Sadık Kelhor, "Buna göre, federasyondan gelen bir mektupla bu kayak merkezinde bir yarışma iptal edilmişti" dedi.

Federasyonun izniyle bu pistte yarışmaların bugünden itibaren yeniden başladığını dile getiren Kelhor, 'Bu amaçla Dizin'in ev sahipliğinde Grand Prix yarışmaları yapılıyor. Bu yarışmada Elburz ve Tahran illerinden 7 yaş altı, 12 yaş altı ve genç olmak üzere üç yaş kategorisinde yaklaşık 70 erkek ve kadın sporcu yarışmaktadır' diye belirtti.

Kerec'ın 70 km kuzeydoğusundaki Uluslararası Dizin Kayak Merkezi üç teleferik, iki telesiyej, yedi çanak şeklindeki telesiyej ve çekiçli telesiyeji ile İran'ın en donanımlı pisti olarak biliniyor.

Bu pistin yüksekliği deniz seviyesinden 2.650 ila 3.600 metre arasındadır ve kar kayağı için en uygun zaman Aralık başı ile Mayıs ortalarıdır. Pistte 2 otel, 19 kır evi ve 5 restoran bulunmaktadır.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish