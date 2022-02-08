Hakkari Kar Festivali'ne İran'dan katılım

Hakkari'de bu yıl 4'üncüsü düzenlenen kar festivali, Türkiye'nin dört bir yanından ve İran dahil olmak üzere yurt dışından binlerce kişiyi bir araya getirdi.

Valilik, Hakkari Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının desteğiyle 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'nde 5-6 Şubat'ta düzenlenen festival, yoğun ilgi gördü.

Soğuk havaya rağmen Hakkarililerin yanı sıra birçok ilden, İran ve Irak'tan gelerek festivale katılan binlerce kişi, çeşitli gösteriler, kar raftingi, yamaç paraşütü, kar voleybolu ve güreş gibi etkinliklere katılarak eğlendi.

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