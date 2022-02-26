27 Şub 2022 01:31
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Asya Kayak Şampiyonası'nda İran'dan Ahmedi ve Save Şimşeki birer bronz madalya elde etti

Asya Kayak Şampiyonası'nda İran'dan Ahmedi ve Save Şimşeki birer bronz madalya elde etti

Tahran, İRNA- Ülkemizin iki kayak temsilcisi Atife Ahmedi ve Muhammed Save Şimşeki, Asya Alp Disiplini Şampiyonası'nda birer gümüş madalya kazanmayı başardı.

2022 Asya Şampiyonası Alp disiplini yarışmaları 24 Şubat'ta Lübnan'ın Mazar kayak merkezinde büyük bir spiral yarışma ile başladı.

Küçük spiral yarışmaların sonunda bayanlarda Atife Ahmedi ve erkeklerde Muhammed Save Şimşeki birer gümüş madalya kazandı.

Dün Asya Kayak Konfederasyonu yetkililerinin kararıyla Grand Spiral yarışmasının ilk tur sonuçları bu yarışmanın nihai sonucu olarak kabul edildi ve Ahmedi kadınlarda, Save Şimşeki ise erkeklerde birer gümüş madalya kazandı.

Bu yarışmada Dünya Federasyonu'nu Kayak ve Kış Sporları Federasyonu Sekreteri Behram Save Şimşeki temsil etti.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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