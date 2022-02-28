28 Şub 2022 11:15
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İranlı karikatürist Suriye karikatür sergisinde birinci oldu

İranlı karikatürist Suriye karikatür sergisinde birinci oldu

Tahran,İRNA-Uluslararası Suriye Çizgi Film ve Karikatürleri Sergisi'nin birincilik ödülü İranlı sanatçı İhsan Çıraği İranşahi'ye verildi.

Sergi, merhum Suriyeli sanatçı ve komedyen Nihad Kalai'nin anısına, Suriye Kültür Bakanı ve sanatçı ve karikatürist Raed Halil tarafından Şam'da yüz ve konu olmak üzere iki bölüm halinde düzenlendi.
Bu sergide İhsan Çıraği İranşahi birinciliği elde etti.

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