"37. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması" sergisi Bursa'da açılacak

Aydın Doğan Vakfının, toplumlararası uzlaşmayı, sevgiyi, dostluğu, özgürlüğü ve barışı karikatürle yayma hedefiyle düzenlediği yarışmanın sergisi, 17 Şubat-2 Mart tarihleri arasında Bursa'da Nilüfer Belediyesi Konak Kültür Evi'nde ziyarete açılacak.

Yarışma bu yıl 83 ülkeden 930 sanatçı ve yaklaşık 4 bin 500 esere ev sahipliği yaptı.

Yarışmanın birincisi Küba'dan Reynerio Tamayo, ikincisi İran'dan Mahmud Nazari ve üçüncüsü de yine İran'dan Muctaba Haydarpenah oldu.

"Güçlü Kızlar, Güçlü Yarınlar" kategorisinde verilen "Özel Ödül"e ise Ömer Çam değer görüldü.

Sergide ayrıca bu yıl İran'dan "Başarı Ödülü" alan Hamed Murtazavi Alavi, Sırbistan'dan Borislav Stankovic ve Toso Borkovic'in karikatürleri de sergilenecek eserler arasında

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