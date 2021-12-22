Mirasımız Kudüs Karikatür Yarışması'nda İranlı sanatçılara ödül

AA'nın haberine göre Mirasımız Derneği ve Dünya Karikatüristler Birliği (UWC) tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen yarışmanın kazananları, Esenler Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen törende bir araya geldi.

Mirasımız Derneği Genel Başkanı Muhammet Demirci, hem dünyanın hem de Kudüs'ün çok zor bir dönemden geçtiğini belirterek, "Doğum sancıları gibi bu zor sürecin akabinde ferahlık gelecek. Allah'ın izniyle özgür Mescid-i Aksa'nın içerisinde bu programın aynısını icra edeceğiz. Çok yakın bir tarihte buna hepimiz şahitlik yapacağız." diye konuştu.

Yarışmanın koordinatörü ve Uluslararası Karikatüristler Birliği Başkanı Ahmet Altan ise Kudüs'ün herkesin kırmızı çizgisi olduğunu, bu yarışmanın içinde bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Ödüller sahiplerini buldu

Belçika'dan Stefaan Provijn birincilik, İran'dan Ali Kanaat ikincilik, Türkiye'den Melike Sümeyye Aysal ise üçüncülük ödülünü aldı.

Ayrıca Türkiye'den Önder Önerbay "Mirasımız Derneği Özel Ödülü", Gülcan Külcü "Necmettin Erbakan Özel Ödülü", Mert Barmanbek "Selahaddin Eyyubi Özel Ödülü", Romanya'dan Constantin Pavel "2. Abdulhamid Han Özel Ödülü" ve Polonya'dan Izabela Kowalska-Wieczorek "Naci el Ali Özel Ödülü"nü aldı.

Programa katılan Esenler Belediyesi Başkan Yardımcısı Abdulkadir Şengör, Başakşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Ay, MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Develioğlu ve Kudüs'ten gelen Naim Eyyubi ile ressam Şihab Kıvasmi'nin de arasında bulunduğu isimler, kazananlara ödüllerini takdim etti.

Yarışmaya 38 ülkeden 209 karikatürist tarafından gönderilen 518 eser, ön jüri tarafından değerlendirildi ve yaklaşık 50 eser finale kaldı.

Finale kalan eserler ise Türkiye'den Ahmet Altay ve Murat Yılmaz'ın yanı sıra Belçika'dan Luc Descheemaeker, Romanya'dan Doru Axinte, Mısır'dan Wesam Khalil, Suriye'den Yaser Ahmad ve İran'dan Nahid Maksudi'nin yer aldığı ana jüri tarafından 2 gün süren toplantılarda incelendi ve ödül alacak isimler belirlendi.

Uluslararası Mirasımız Kudüs Karikatür Yarışması, 4 yıldır sosyal hayatta kültürel mirasın önemini, bu çerçevede sosyal sorumluluk bilincini, Kudüs'ün kültürel mirasa katkısını ve kültürel hayattaki önemini gündeme getirmeyi hedefliyor.

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