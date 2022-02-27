Ukrayna'da okuyan İranlı öğrenciler eğitimlerine İran'da devam edebilirler

Erjeng,"Ukrayna'daki savaşlar ve öğrencilerin eğitimlerine devam etme sorunları göz önüne alındığında, İranlı öğrenciler kendi memleketlerinde eğitimlerine devam edebilirler'dedi.

Erjeng,'Ukrayna'da 1.424 İranlı öğrenci eğitim görüyor. Öğrenciler İran üniversitelerinde okumak için başvurduklarında yapılan anlaşmalara göre başvurularını yapabilirler'diye belirtti.

Erjeng,'Şu anda sağlık ve güvenlikleri tam olan bu öğrenciler, alınan tedbirlerle önümüzdeki günlerde özel uçuşlarla yurda getirilecek'diye ekledi.