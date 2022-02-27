28 Şub 2022 00:08
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Ukrayna'da okuyan İranlı öğrenciler eğitimlerine İran'da devam edebilirler

Ukrayna'da okuyan İranlı öğrenciler eğitimlerine İran'da devam edebilirler

Tahran,İRNA- Öğrenci İşleri Teşkilatı bünyesinde Öğrenci İşleri Başkan Yardımcısı Erdevan Erjeng, Ukrayna'da okuyan İranlı öğrenciler eğitimlerine İran'da devam edebilirler.

Erjeng,"Ukrayna'daki savaşlar ve öğrencilerin eğitimlerine devam etme sorunları göz önüne alındığında, İranlı öğrenciler kendi memleketlerinde eğitimlerine devam edebilirler'dedi.

Erjeng,'Ukrayna'da 1.424 İranlı öğrenci eğitim görüyor. Öğrenciler İran üniversitelerinde okumak için başvurduklarında yapılan anlaşmalara göre başvurularını yapabilirler'diye belirtti.

Erjeng,'Şu anda sağlık ve güvenlikleri tam olan bu öğrenciler, alınan tedbirlerle önümüzdeki günlerde özel uçuşlarla yurda getirilecek'diye ekledi.

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