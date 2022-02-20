İran Malzeme ve Enerji Araştırma Enstitüsü yabancı öğrencileri kabul etmeye hazır

Savunma Sanayii ve Silahlı Kuvvetler Yüksek Komutanlığı Danışmanı General Hüseyin Dehgan'ın Elburz İli'ndeki Meşkindeşt'te bulunan Malzeme ve Enerji Araştırma Enstitüsü'nü ziyareti sırasında konuşan Ümitvar, 'Bugün, bu araştırma enstitüsü enerji ve benzerleri endüstrilerle bağlantı kurmaya hazır olduğunu belirtmektedir. Malzeme ve Enerji Araştırma Enstitüsü'nün donanımları benzersiz ancak ne yazık ki bazı laboratuvar donanımları kullanılması gereken sorunlardan dolayı faaliyet döngüsünden çıkarıldı" diye konuştu.

Malzeme ve Enerji Araştırma Enstitüsü öğretim üyelerinin alanında uzman ve yetenekli uzmanlar olduğuna dikkati çeken Ümitvar, 'İşbirliğini geliştirmek için Malzeme ve Enerji Araştırma Enstitüsü ile çeşitli kurum ve üniversiteler arasında araştırmacı eğitim kursları geliştirmek için mutabakat zaptı imzalanmıştır' diye belirtti.

Bilimsel ve uluslararası ilişkileri artırmak için dünyadaki çeşitli üniversitelerle ortak bilimsel işbirliği ve uluslararası forumlara üyelik katılımın artması gerektiğine dikkati çeken Ümitvar, 'Onların olanaklarını, kapasitelerini ve ihtiyaçları karşılamaya yönelik potansiyel yeteneklerini daha iyi kullanmak için çalışıyoruz' diye kaydetti.

Ümitvar, bugüne kadar küresel, bölgesel ve ulusal düzeyde bir kısmı ticarileştirilmiş birçok buluşu tescillediklerine değinerek, 'Güneş enerjili su ısıtıcıları ve tuzdan arındırma tesisleri, bu araştırma enstitüsünün araştırmacılarının buluşlarının örnekleridir' diye ekledi.

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