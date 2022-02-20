20 Şub 2022 13:46
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Cumhurbaşkanı Reisi'den Sırbistan ile işbirliğinin geliştirilmesine vurgu

Cumhurbaşkanı Reisi'den Sırbistan ile işbirliğinin geliştirilmesine vurgu

Tahran,İRNA- Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İran ile Sırbistan'ın çeşitli fırsatları kullanarak siyasi, ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Reisi, Sırp mevkidaşı Aleksandar Vucic ile yaptığı telefon görüşmesinde Tahran ve Belgrad arasındaki işbirliğinin geliştirmesi gerektiğinin altını çizdi.

Reisi, 'İran İslam Cumhuriyeti, iki ülkenin çıkarları dahilinde Sırbistan ile siyasi, ticari ve ekonomik bağları güçlendirmeye çalışıyor'dedi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ise İran ve Sırbistan'ın ilişkileri genişletmesi için birçok fırsattan bahs ederek ve Belgrad'ın Tahran ile ticari etkileşimlerin seviyesini artırmayı ve İran ile stratejik siyasi ilişkiler kurmayı planladığını kaydetti.

İran İslam Cumhuriyeti'nin bağımsız pozisyonları hakkında da konuşan Vucic, her iki ülkenin de uluslararası arenada birbirleriyle yakın çalışabileceğini kaydetti.

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