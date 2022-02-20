Demiryolunun 100 yıllık tarihinde transit rekoru kırıldı

Karayolları ve Kentsel Gelişim Bakan Yardımcısı ve Demiryolları Genel Müdürü Salihi twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Türkmenistan, Kazakistan, Rusya ve Pakistan ile yaptığımız anlaşmaların uygulanması ile ülkenin demiryolu ile transit hacmi bir önceki yıla göre ikiye katlanarak demiryolunun 100 yıllık tarihindeki rekorunu kırdı' dedi.

Salihi açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Oysa bize teslim edilen, 2.000 milyar Tümen borçla son 7 yılda en düşük sayıda sıcak lokomotif sayısıydı.

İnşaallah, Karayolları Bakanı'nın da desteğiyle birkaç yıllık geri kalmışlığı telafi ederek, lokomotif sayısını artırarak ve meslektaşlarımın çabalarıyla önümüzdeki yıl yurt içi yolcu ve yük taşıımacılığı rekorunu kıracağız".

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