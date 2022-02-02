İran'dan EİT Kapısı Porjesi'nin hızlandırılması önerisi

Bugün çevrim içi olarak düzenlenen 11. EİT Bakanlar Konferansı'nda konuşan Kasımi, EİT üyesi ülkeler arasında ECO GATE projesinin uygulanmasına vurgu yaparak, Hazar Denizi'de Ro-Ro gemilerin hizmetlerini artırmak için hükümet temsilcileri, aktif denizcilik şirketleri ve gemi yapımcılarından oluşan bir komite oluşturulmasını önerdi.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 11. Ulaştırma Bakanları toplantısına katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kasımi, Türkiye'ye ve üye ülkelerin çabalarına ve bu toplantının yapılması için EİT Sekreterliği yönetimine teşekkür ederek, 'ECO üyesi ülkeler arasında vizelerin verilmesinin yanı sıra vize muafiyetlerinin kolaylaştırılması için ulaşım ve gümrükler ile daha ciddi takipler talep edilmektedir' diye konuştu.

İslamabad-Tahran-İstanbul yük treninin (ITI) 21 Aralık 2021'de yeniden hizmete girmesinden ve bu koridorda Çin'den Avrupa'ya yeni bir geçiş güzergahı oluşturma kapasitesinin varlığından duyduğu memnuniyeti dile getiren Kasımi, 'Bu güzergah ve üç ülke tarafından sınır, tarife ve gümrük kolaylıklarının oluşturulması faydalı olabilir' değerlendirmesinde bulundu.

Taftan-Quetta güzergahını standart bir hatla inşa etmek ve bu güzergahta seyahat etmek için uygun bir filo satın almak için bankalardan ve uluslararası kuruluşlardan sermaye çekmek adına EİT ve Pakistan Sekreterliği tarafından etkili önlemlerin yapılmasını öneren Kasımi, 'Bu, Kırgızistan-Tacikistan-Afganistan-İran Koridoru (KTAI) projelerini finanse edebilecek ve bu büyük ve ekonomik koridorun paydaşları arasında düzenli toplantılar yapabilecek' diye belirtti.

26 Kasım 2021'de yapılan EİT zirvesi sırasında KTI olarak adlandırılan Kazakistan-Türkmenistan-İran demiryolu koridorunun uygulanmasına ilişkin bir mutabakat zaptı imzalanması umudunu ifade eden Kasımi, 'Almatı-Tahran-İstanbul ve Almatı-Bender Abbas demiryolu koridorları gibi EİT bölgesinin eski koridorlarında konteyner trenlerinin devreye alınması için gerekli tedbirlerin alınması, ulaşımın tüm sektörlerinde EİT bölgesinde düzenli yolcu seferlerinin başlatılması için özel kolaylıkların sağlanması ve ihtiyaç duyulan altyapıyı tamamlayarak, transit ve bölge içi ticaret prosedürlerini güncelleyerek ve beklentileri kapsamlı ve operasyonel planlara dönüştürerek EİT bölgesinin ekonomik refahını ve ticaret gelişimini artırmayı hedefliyoruz' diye ekledi.

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