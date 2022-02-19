Münih Güvenlik Konferansı sırasında Almanya Dışişleri Bakanı Annalne Berbock ile bir araya gelen Emir Abdullahiyan, Alman meslektaşı ile ikili, bölgesel ve uluslararası konuları görüştü.

Dışişleri Bakanı, iki taraf arasındaki ilk görüşmenin Berbock'un yeni Alman hükümetinin Dışişleri Bakanı olarak atanmasından sonra olduğunu göz önünde bulundurarak, onu ve yeni Alman Hükümetine başarılar diledi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin ve işbirliğinin tarihine ve bazı karşılıklı çıkar alanlarına değinen Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, Tahran'ın üzerinde anlaşmaya varılan ilk fırsatta ortak bir komisyon kurmaya hazır olduğunu ve Tahran'ın ekonomik ve siyasi sektörlerde karşılıklı ilişkileri genişletmeye hazır olduğunu kaydetti.

Alman mevkidaşı ile Viyana'daki görüşmelerin son durumunu da ele alan Emir Abdullahiyan, Tahran'ın ilk günden itibaren iyi bir anlaşmaya varmaya kararlı olduğunu vurgulayarak, 'İran İslam Cumhuriyeti, Avrupalı ​​taraflardan İran'ın kırmızı çizgilerini dikkate almalarını ve yıllarca hareketsiz kaldıktan sonra, ABD'nin tek taraflı ve yasa dışı geri çekilmesine taraf olarak İran'ın meşru haklarını güvence altına almada etkili bir rol oynamaya çalışmalarını bekliyor' diye konuştu.

Sahte sürelerin dayatılmasına ilişkin bazı açıklamaları reddeden Dışişleri Bakanı, 'Tahran, anlaşmanın kalitesini zaman unsurunun yanında görüyor ve bugün Tahran'ın meşru taleplerine kulak verilirse Viyana'da bir anlaşmaya varılabilir. Bu son adımlarda karşı tarafın hesap hatası yapmaması ve müzakereleri medya alanına çekmemesi gerekiyor' diye ekledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Burbock da İran'la ilişkilerin kapsamlı genişlemesini memnuniyetle karşılayarak Berlin'in bu konudaki kararlılığını vurguladı.

Viyana'daki gelişmeleri değerlendiren Almanya Dışişleri Bakanı, görüşmelerin kritik bir noktada olduğunu ve tüm tarafların bu aşamayı en kısa sürede geçmek ve yeni bir sayfa açmak için ellerinden gelenin en iyisini yapması gerektiğini söyledi. Alman yetkili İran'ın haklarına saygıyı vurgulayarak, Viyana'da iyi bir anlaşmaya varmak için yoğun çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Bu toplantılarda, bölgesel konuların yanı sıra konsolosluk konuları da dahil olmak üzere bizi ilgilendiren bazı konular tartışıldı.

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